LIVE PRIMAVERA - Lazio-Atalanta 1-0: biancocelesti avanti con D'Agostini

Primavera 1 | 25ª giornata

Sabato 15 febbraio 2025, ore 11:00

Stadio Mirko Fersini, Formello

LAZIO: Renzetti, R. Bordon, Nazzaro, D`Agostini (88' Marinaj), Munoz, Bordoni, Serra (77 Cuzzarella), Farcomeni (88' Gatto), Balde (77' Gelli), Zazza, Milani (66' Karsenty). A disp.: Bosi, Cipriani, Scuto, Battisti, Ciucci. All.: Sergio Pirozzi

ATALANTA: Zanchi, Gobbo, Simonetto, Bonanomi (66' Bonsignori), Baldo (77' Capac), Steffanoni, Armstrong (66 Arrigoni), Camara (46' Fiogbe), Ramaj, Idele (66' Damiano), Manzoni. A disp.: Bugli, Ghezzi, Mensah, Gariani, Tavanti, Bilac. All.: Marco Zanchi

Arbitro: Antonio Liotta (sez. Castellammare di Stabia)

Assisitenti: Davide Gigliotti - Leonardo Mallimaci

Ammoniti: Farcomeni, Bordon (L) Ramaj (A)

Espulsi: ///

88' - Nella Lazio Farcomeni lascia il posto a Gatto. D'Agostini invece lascia il posto a Marinaj.

77' - Cambia ancora la Dea: Fuori Baldo, al suo posto Capac. Per la Lazio fuori Serra e dentro Cuzzarella. Gelli è invece entrato al posto di Balde.

66' - Per la Lazio fuori Milani, al suo posto Karsenty.

66' - Cambio per l'Atalanta: dentro Bonsignori, fuori Bonanomi. Fuori Armstrong, dentro Arrigoni. Fuori infine Idele, dentro Damiano.

54' - Staff medico dell’Atalanta in campo per una botta presa da Manzoni.

53′ - Ammonito Ramaj.

51' - Altra occasione per la Lazio con D'Agostini che tenta la conclusione ma trova la parata di Zanchi. Serra la recupera in fretta ma non trova la mira giusta.

48' - Grande occasione per la Lazio! Munoz tenta il tiro da fuori area, ma il missile è mal calibrato: la sfera termina alta sopra la traversa.

46' - Si riparte con un cambio: esce Camara, entra Fiogbe.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Duplice fischio. Termina 1-0 il primo tempo.

44' - Cross dalla bandierina per l'Atalanta, messo fuori dalla Lazio. Pallone che esce in fallo laterale per la Dea.

38' - Occasione per l'Atalanta che si fa vedere in avanti con Bonanomi. Palla che termina però sul fondo.

32' - Cross di Balde dalla destra a cercare sempre D'Agostini: il laziale è anticipato da Gobbo che la mette in calcio d'angolo.

28' - Giallo anche per Bordon che atterra Camara. Calcione del laziale che cercava la palla. Staff medico della Dea in campo.

23' - Primo giallo del match: ammonito Farcomeni che strattona un avversario.

15' - Biancocelesti avanti alla prima occasione creata.

14' - GOOOOOLL LAZIOOOO! Cross rasoterra di Milani che cerca D'Agostini: l'attaccante biancoceleste si infila bene nella difesa avversaria, anticipa tutti e insacca in rete.

5' - Primi minuti di studio per le due squadre.

1' - Inizio primo tempo

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Atalanta, gara valida per la 25a giornata del campionato Primavera 1. Altro turno, altra gara importante e ostica per i biancocelesti che ospitano la Dea: non è un periodo facile per i ragazzi di Pirozzi, attualmente decimi in classifica a 34 punti. A preoccupare, oltre ai pochi punti raccolti nelle recenti giornate, sono soprattutto le prestazioni, decisamente poco convincenti e prive di emozioni. Fischio d'inizio alle ore 11.