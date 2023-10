LIVE PRIMAVERA - Lazio - Juventus 0-0: occasione sprecata da Napolitano

Fonte: Lavinia Saccardo

Primavera 1 TIM - 6ª giornata

Domenica 8 ottobre 2023, ore 13:00

Campo Mirko Fersini - Centro Sportivo di Formello (RM)

LAZIO (4-3-3) – Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Napolitano; Sana Fernandes, Gonzalez, Yordanov. A disp.: Renzetti, Petta, D'Agostini, Serra, Tredicine, Sulejmani, Bigotti, Marini, Cappelli, Nazzaro, Farcomeni. All.: Stefano Sanderra.

JUVENTUS – Vinarcik, Martinez, Vacca, Ripani, Anghele, Turco, Pagnucco, Florea, Bassino, Gil, Pugno. A disp.: Zelezny, Firman, Boufandar, Domanico, Biggi, Savio, Giorgi, Scienza, Ngana, Owusu, Crapisto. All.: Paolo Montero.

Arbitro: Valerio Crezzini (sez. di Siena)

Assistenti: Vincenzo Pedone - Rodolfo Spataro

Ammoniti: Bordon (L) Turco, Pungo (J)

Espulsi: ///

33' - Giallo per Pugno che atterra Ruggeri. Il bianconero chiede subito scusa.

33' - Altra occasione per Napolitano che stavolta calcia bene dal limite dell'area: tiro a giro insidioso, Vinarcik si butta e riesce nella respinta.

29' - Ammonito Turco per fallo su Sana Fernandes.

29' - Nuovo corner per la Juve: ancora una volta il cross è sul secondo palo, sfera che si perde sul fondo.

25' - Cooling break per le due squadre.

24' - Risultato ancora bloccato sullo 0-0. Qualche occasione in più per i biancocelesti.

17' - Gonzalez atterrato da Ripani, è calcio di punizione per i biancocelesti. Alla battuta va lo stesso Gonzalez: conclusione col sinistro potente, Vinarcik fa sua la sfera.

16' - Giallo per Bordon.

12' - Primo corner per i bianconeri: pallone troppo lungo che sfreccia su tutta l'area e si perde sul fondo.

6' - Occasionissima per la Lazio: Napolitano a tu per tu con Vinarcik, difesa bianconera colta di sorpresa. Il laziale con la punta del piede non trova la porta.

5' - Primi minuti di studio per le due squadre. Ritmi non altissimi.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Juventus, gara valida per la 6a giornata del campionato di Primavera 1. I biancocelesti, reduci dall' 1-1 contro il Celtic in Youth League sono oggi chiamati ad affrontare una sfida di altissimo livello. I bianconeri infatti non hanno iniziato al meglio la stagione con due vittorie e tre sconfitte e sono attualmente undicesimi il classifica a 6 punti. Bottino migliore invece per la squadra di Sanderra, quarta a dieci punti, caduta solo nel match d'esordio contro l'Atalanta.