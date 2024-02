LIVE PRIMAVERA - Sassuolo - Lazio 1-0: neroverdi avanti con Vedovati

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Primavera1 TIM | XXIII giornata

Domenica 25 febbraio 2024, ore 13:00

Stadio Enzo Ricci, Sassuolo (MO)

SASSUOLO (4-3-1-2): Theiner; Cinquegrano, Loeffen, Corradini, Falasca; Leone, Lopes, Kumi; Bruno; Russo, Vedovati. A disp.: Zouaghi, Scacchetti, Piantedosi, Di Bitonto, Rovatti, Abubakar, Caragea, Neophytou, Ravaioli, Ferrandino, Parlato. All.: Emiliano Bigica

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Zazza, Bordon, Milani; Sardo, Nazzaro, Di Tommaso; Bigotti, Sulejmani, Cuzzarella. A disp.: Renzetti, Martinelli, Napolitano, Kone, Tredicine, Gonzalez, Cappelli, Bordoni, Di Gianni. All.: Dario Barraco

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana (sez. Catanzaro)

Assistenti: Biffi - Conti

Ammoniti: Lopes (S);

Espulsi: ///

34' - Altro corner insidioso da parte del Sassuolo: sponda di testa di Leone, per pochissimo Vedovati non impatta.

26' - Occasione per Kumi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il nervoerde cerca il tiro al volo di piatto, per fortuna per la Lazio non arriva la zampata che infila ill pallone in rete.

23' - Gol Sassuolo: rete di Vedovati. Bravo Magro a parare il tiro di un avversario, Cinquegrano la rimette in mezzo, sponda di Kumi, poi il numero 90 non sbaglia.

22' - Primo tiro del match: controllo e tiro a giro di Bruno che però la spara sul fondo.

20' - Calcio d'angolo per i biancocelesti: Di Tommaso batte basso, allontana la difesa nerverde ma il possesso palla rimane ai biancocelesti.

15' - Primo giallo della partita in direzione di Lopes che stende Zazza a cerntrocampo in scivolata.

8' - Ritmi non altissimi in questo primo tempo. Sassuolo che è partito aggressivo ma fin qui pochissime le situazioni interessanti create.

3' - Primi minuti di studio per le due squadre.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo - Lazio, gara valida per la 23a giornata del campionato di Primavera 1. I biancocelesti non stanno certo passando un periodo facile: l'eliminazione dalla Coppa Italia e i tre punti in campionato che mancano dal 27 gennaio sono un sintomo che è necessaria d'urgenza una svolta. Per rialzare la testa si può, anzi si deve ripartire già da oggi contro il Sassuolo, un avversario estremamente ostico e forte del suo quarto posto in classifica, ma a solo +2 sopra la squadra di Sanderra. La classifica è cortissima, non è questo il momento di mollare, soprattutto dopo aver disputato fin qui un campionato davvero di ottimo livello.