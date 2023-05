LIVE SUPERCOPPA PRIMAVERA 2 - Genoa - Lazio 0-2: raddoppio di Sana Fernandes

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Supercoppa Primavera 2

Giovedì 18 maggio 2023, ore 14:30

Stadio Luigi Ferraris (GE)

GENOA (4-2-3-1): S. Calvani; Scaravilli, Bolcano (57' Boti), G. Calvani, Lattucchella; Toniato, Arboscello; Ambrosini, Papadopoulos (57' Mosole), Accornero; Debenedetti. A disp.: Sattanino, Sarpa, Pittino, Gagliardi, Cagia, Bornosuzov, Casagrande, Bogunovic, Rimondo. All.: Alessandro Agostini.

LAZIO (4-3-3): Magro; Floriani Mussolini, Dutu, Ruggeri, Bedini; Napolitano, Coulibaly, G. Rossi; Gonzalez, Balde, Sana Fernandes. A disp.: Maliszewski, Petta, Cesari, Milani, Serra, DI Tommaso, A. Rossi, Bigonzoni, Crespi, Martinelli. All.: Stefano Sanderra.

Arbitro: Luca De Angeli (sez. di Milano)

Assistenti: Laghezza - Marchese.

Ammoniti: Ambrosini, Papadopulos (G) Gonzalez (L)

Espulsi: ///

57' - Doppio cambio nel Genoa: fuori Bolcano, dentro Boti, fuori anche Papadopulos, entra Mosole.

52' - Punizione da posizione interessante per la Lazio: alla battuta va Gonzalez, il tiro a giro è troppo alto. Sfera sul fondo.

49' - Angolo per il Genoa, Calvani tenta la conclusione. Pallone che finisce alto sopra la traversa.

46' - Inizia la ripresa al Ferraris.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Duplice fischio. Squadre negli spogliatoi.

45' - 3 minuti di recupero concessi.

45' - Altro fallo di Accornero. Genoa fortemente nervoso.

44' - Ammonito Papadopulos.

41' - GOOOOOOOLLLLL LAZIOOOOOOO! Stavolta gli applausi se li prende Sana Fernandes che va a festeggiare sotto i tifosi del Genoa. Grande pallone di ritorno di Rossi che serve perfettamente il compagno.

35' - Giallo per Gonzalez e calcio di punizione per i rossoblu. Brava la dofesa della Lazio ad allontanare il pallone dall'area.

32' - Gol divorato dal Genoa con Arboscello che a pochissimi passi dalla porta manda clamorosamente la palla fuori.

27' - Giallo per Ambrosini che si appoggia sulla spalla di Sana Fernandes. Punizione per la Lazio. Bel tiro di Napolitano parato da Calvani che mette in angolo.

25' - A terra Magro per un colpo in area preso da Debenedetti. Il portiere laziale si riprende dopo pochi secondi.

22' - Grandissima parata di Magro sul tentativo insidioso di Debenedetti. Ora i rossoblu provano ad alzare i ritmi e ad impensierire il reparto arretrato capitolino.

19' - Corner per il Genoa: Toniato dalla bandierina non trova alcun compagno, brava la difesa della Lazio a scaraventare via il pallone.

13' - Buon momento per la squadra di Sanderra che fa possesso palla cercando di trovare i varchi giusti per inserirsi in area, cercando anche di sfruttare palle lunghe.

9' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL LAZIOOOOOOOO! Diego Gonzalez segna il suo decimo gol in Primavera. Napolitano riparte, bella palla in profondità per l'attaccante che insacca il pallone in rete alle spalle di Calvani.

5' - Prime direttive da parte di Sanderra che vuole maggiore attenzione da parte di Bedini.

2' - Primo corner per la Lazio: Gonzalez batte troppo basso, Bolcano allontana il pallone.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Genoa - Lazio, gara valida per la Supercoppa Primavera 2 che vede sfidarsi le due squadre che, in vetta ai gironi A e B del torneo, hanno ottenuto la promozione diretta in Primavera 1 per la prossima stagione. Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova le due compagini si contenderanno il torneo, il quale sarebbe una meritata ciliegina sulla torta dell'ottimo campionato disputato da entrambe. Prima del fischio d'inizio si osserverà un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna.