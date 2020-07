Lotito-De Laurentiis contro Sky: senza l’ultima rata, stop partite in tv

Aurelio De Laurentiis insieme a Claudio Lotito, ancora una volta, sono la coppia all’interno dell’Assemblea di Lega convocata per lunedì 13 luglio dalla Lega di Serie A. I presidenti di Napoli e Lazio, come riportato da calciomercato.com, vanno in prima linea contro Sky, l’azienda tv che dovrebbe saldare l’ultima rata dei diritti del calcio in Italia.

PALLONE OSCURATO - Domenica 12 il giorno cruciale: arriveranno o no i soldi per le ultime sei giornate di campionato? In caso di mancato pagamento, lunedì in Assemblea si discuterà sulla interruzione immediata delle partite sull’emittente di Santa Giulia. Occorrono 14 voti a favore per oscurare il segnale di Sky. Milan, Inter e Juve appaiono caute, Napoli e Lazio spingono per convincere le medio-piccole a sposare il fronte che opta per la linea durissima: stop al pallone in tv.