Lotito - Salvini, la Lazio in una nota: "Nessuna similitudine. Il presidente estraneo alla vicenda"

La Lazio, con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha chiarito la sua posizione in merito alla vicende che hanno permesso alla Lega di vedersi rateizzare un debito di 49 milioni, dopo la sentenza sulla truffa dei rimborsi elettorali 2008-2010. Dopo le parole di Lotito riportate da Repubblica.it, ecco quanto si legge nella nota della società: "La S.S. Lazio respinge nettamente il tentativo di alcuni organi di stampa di usare alcune battute del Presidente Claudio Lotito per innescare una polemica politica sulle vicende relative alla sentenza della magistratura che ha condannato la Lega al pagamento di 49 milioni di euro. Il Presidente Lotito ha escluso qualsiasi similitudine tra il caso giudiziario che ha riguardato la Lega ed il debito fiscale, accumulato dalle passate gestioni, rateizzato e puntualmente pagato dalla S.S.Lazio. Ed ha evitato di esprimere alcun commento in merito alla notizia, di cui non era neppure a conoscenza, secondo cui Matteo Salvini avrebbe manifestato nel 2005 contro la rateizzazione concessa da fisco alla società altrimenti condannata al fallimento ed alla dissoluzione. In un momento in cui il clima del paese è fin troppo carico di tensioni, il Presidente Lotito non ha voluto e non intende lasciarsi coinvolgere in una strumentalizzazione destinata ad accendere un ulteriore motivo di inquietudine. In nome di quel senso di responsabilità che deve contraddistinguere ogni dirigente sportivo, ogni giornalista ed ogni cittadino".