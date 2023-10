Lotito - Sarri, una "tregua" Champions per la Lazio. E con l'exploit dei nuovi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Sarri e Lotito si sono ritrovati in un abbraccio dopo Lazio-Atalanta. Due uomini uniti e disuniti, passati dal fare coppia allo scambiarsi punzecchiature fino al ritrovarsi. E da loro si riparte per costruire la rincorsa della Lazio. Qualche problema durante il mercato, ma l'opera diplomatica di Fabiani è stata utile per mediare tra i due. Il ds, riporta Corriere dello Sport, è riuscito a riportarli sulla via del buonsenso, e le vittorie contro Celtic e Atalanta, centrate con il contributo degli acquisti estivi, hanno contribuito a favorire la tregua. "Visto Castellanos?", il senso della battuta di Lotito a Sarri domenica sera. E l'allenatore non ha potuto non apprezzare la crescita e l'inserimento dei nuovi.

Per far sì che la Lazio ottenga il meglio da questa stagione partita male, i due devono ritrovare una giusta corrispondenza. Soprattutto, mettersi d'accordo sugli obiettivi. Per Lotito la Lazio è sempre da Champions, per Sarri non è possibile parlare di obiettivi ma per ora, vista la classifica, non contempla il quarti posto. La loro "tregua" può favorire una sorprendente rincorsa, soprattutto se a gennaio si valuterà un intervento di mercato. Nel frattempo, la sosta ha consentito al tecnico di lavorare di più, e le risposte ricevute dai nuovi fanno ben sperare.

