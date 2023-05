Lotta Champions, inizia un mini campionato: i calendari a confronto

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Guai a chi dice che la Serie A non è un campionato interessante. Sono infatti attualmente sei le squadre che a distanza di pochi punti si contendono un posto nell'Europa delle grandi e alle quali un solo passo falso potrebbe compromettere il raggiungimento dell'obiettivo. La classifica vede ormai il Napoli pronto per la festa scudetto, ma alle spalle dei partenopei la lotta per la Champions League è agguerrita: Lazio a 61, Juventus a 60, Inter a 57 così come Milan e Roma. Atalanta a 55. Il finale di stagione si prospetta infuocato per le "sei sorelle", con un calendario ricco di insidie, chi più e chi meno, in queste ultime sei giornate rimaste:

Lazio: Sassuolo (C), Milan (T), Lecce (C), Udinese (T), Cremonese (C), Empoli (T)

Juventus: Lecce (C), Atalanta (T), Cremonese (C), Empoli (T), Milan (C), Udinese (T)

Inter: Verona (T), Roma (T), Sassuolo (C), Napoli (T), Atalanta (C), Torino (T) * **

Milan: Cremonese (C), Lazio (C), Spezia (T), Sampdoria (C), Juventus (T), Verona (C) *

Roma: Monza (T), Inter (C), Bologna (T), Salernitana (C), Fiorentina (T), Spezia (C) ***

Atalanta: Spezia (C), Juventus (C), Salernitana (T), Verona (C), Inter (T), Monza (C)

*+ Champions League

**+ Coppa Italia

***+Europa League