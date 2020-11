Luis Alberto accusa: la Lazio in attesa delle scuse. E ora il 'Mago' rischia grosso...

Nella giornata dedicata all'inaugurazione dell'aereo marchiato Lazio, sono "piombate" le dichiarazioni di Luis Alberto. Lo spagnolo ha pubblicato un post polemico su Instagram. Le parole, che inizialmente si prestavano a varie interpretazioni, sono state chiarite nel corso di una diretta su Twitch, livestreaming dedicata ai videogiochi. Il centrocampista ha risposto a un utente che le chiedeva cosa ne pensasse dell'aereo biancoceleste: "Compra cose ma non paga noi". Il riferimento, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sarebbe a Lotito e a presunti mancati stipendi che la società smentisce. L'aereo, poi, non è stato acquistato dal club, ma sarebbe stata sottoscritta una partnership commerciale con la Tayaranjet, compagnia aerea bulgara gestita da imprenditori siciliani. La Lazio, in poche parole, pagherà solamente i voli che effettuerà.

SEGNALI - Messaggio forte quello di Luis Alberto che, a questo punto, viene naturale collegare all'esultanza polemica post- Bologna. Il presidente della Lazio sembra aver già provveduto ai restanti ingaggi della stagione 2019/20, compreso il residuo di maggio e i premi individuali. Per il premio collettivo, invece, ci sarebbe tempo fino all'1 dicembre, come deciso dal Consiglio Federale. Il comportamento dello spagnolo non è piaciuto, la società attende le sue scuse. È stato richiamato, sarà multato e rischia di incorrere in ulteriori provvedimenti.

