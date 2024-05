Luis Alberto - Al Duhail, arriva l'ultimatum: chiusura in 48 ore. Ma Lotito...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sta diventando una telenovela la trattativa tra Al-Duhail e Luis Alberto. Due offerte dei qatarioti, finora respinte da Lotito. La prima da 7-8 milioni, la seconda di 10. Il presidente ha detto 'no' chiedendo 15 milioni. Serve un rilancio per convincere il presidente a mollare, come anticipato dalla nostra redazione potrebbe dare il via libera a 12 milioni più bonus. Rilancio o no, riporta il Corriere dello Sport, i qatarioti vogliono chiudere entro 48 ore, s’aspettano una risposta tra oggi e domani. Ma l’ultimatum sembra troppo rigido per arrivare ad una soluzione.

Arrivare a una soluzione interessa a tutti: alla Lazio, per incassare qualche milione (il 25% va riconosciuto al Liverpool) e per risparmiare un ingaggio da 4 milioni più bonus per altri 4 anni. E a Luis che con Tudor è ai ferri corti e con Lotito la rottura è definitiva. Sembra l’unica possibilità di cessione, non sono arrivate altre offerte per lo spagnolo e difficilmente arriverebbero. Meglio prenderli che lasciarle i soldi che garantisce l'Al Duhail per un giocatore di 31 anni e mezzo. La partenza metterebbe fine ad una storia tormentata, che ha vissuto il suo apice quando lo spagnolo ha comunicato pubblicamente "di non volere più un euro dalla Lazio". La You First, scuderia che gestisce Luis, lavora per avvicinare le due società. Il Mago ha già l’accordo con i qatarioti, accetta la destinazione e spera nel via libera in tempi brevi.

