Luis Alberto, dall'addio a essere trascinatore: ora alla Lazio ci pensa lui

RASSEGNA STAMPA - Le parole rilasciate da Ciro Immobile hanno colpito dritto al cuore dei laziali che ora ce l’hanno un po’ su con lui. Si è sentito ferito e a sua volta ha ferito, un colpo che probabilmente nessuno si sarebbe mai aspettato. Certamente non da lui, forse più da un Luis Alberto. E invece pare che adesso si siano invertiti i ruoli. In un attimo si è stravolto tutto, non è più lo spagnolo a voler lasciare la Lazio. È il capitano a pensare di farlo. Come riporta il Corriere dello Sport, il Mago è stato incensato per questo. A prescindere, per quanto possibile, dalla situazione legata all’attaccante. Il suo atteggiamento da inizio campionato è quello giusto, nessuna pazzia solo colpi di genio in campo. Complice il rapporto ricucito con Sarri e l’addio di Milinkovic. Domenica, in occasione della sfida con l’Atalanta, ha incoraggiato uno a uno i suoi compagni poco prima che facessero ingresso sul prato dell’Olimpico. Comportamento esemplare, quasi da capitano, ma non intende esserlo. Ha troppo rispetto per chi ricopre il ruolo.

