Luis Alberto, genio "ricompreso". Ora Sarri non se ne priva più. E il futuro...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Incompreso e ricompreso. Luis Alberto s'è ripreso la Lazio durante la sosta Mondiale. Tutti erano convinti che tra lui e Sarri fosse finita, che la convivenza non sarebbe stata più possibile. Poi i due si sono parlati, il Mago era allettato dall'idea di giocare nel Cadice. Mau non lo fece prigioniero, era disposto a cederlo pur di preservare gli equilibri di spogliatoio. Ma non gli negò chance e, soprattutto, lo mise di fronte alla realtà: Lotito non lo avrebbe mai fatto partire a zero né prestato. "È cambiato il rapporto, abbiamo avuto un confronto per il bene di entrambi. Io ci ho messo del mio e ora sto giocando di più. È vero che sto bene fisicamente", il felice epilogo confermato dalle parole dello spagnolo.

Da quell'incontro qualcosa è scattato nella testa di Luis: s'è messo l'anima in pace sul fronte mercato ma, nel frattempo, ha ritrovato motivazioni. Ha continuato a essere tra i migliori in allenamento. È stato rilanciato con l'Empoli e da allora è diventato il centrocampista più impiegato da Sarri. Da gennaio, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il Mago ha giocato 840': più di Milinkovic, Cataldi e Vecino, tanto per citare i big. "Si sta allenando come dico io", ha spiegato l'allenatore. E Luis gli sta garantendo un doppio lavoro, di corsa e rincorsa, di stile e fisicità. Si abbassa per aiutare la costruzione, segno di uno stato di forma, e di una predisposizione al sacrificio, eccellente. Giovedì ha sfiorato il gol di testa, ha lanciato Felipe producendo alcune delle occasioni più "ghiotte" del secondo tempo.

E il futuro? Da Luis Alberto ci si può aspettare di tutto. Il Luis attuale dà fiducia, aggiunge e nulla toglie ai ritmi sarriani. È diventato una rotella cruciale. Lunedì giocherà contro la Sampdoria, venerdì a Napoli, poi si continuerà con la Conference. Sarri sta "spremendo" lui e Vecino, deve farli rifiatare. Ma quando? Dipende dal rientro di Milinkovic e si chiede un contributo più decisivo a Basic, altrimenti le rotazioni saranno sempre limitate. Ma Luis così è difficile da fermare (e da mettere in panchina).

TORNA ALLA HOMEPAGE