Luis Alberto, il Qatar chiama ma la Lazio risponde: la maxi offerta per il rinnovo

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il Qatar chiama, Lotito risponde. È impressionante l'offerta dell'Al-Duhail per Luis Alberto, ma sbalorditiva, rispetto alle abitudini, anche la controproposta che prepara il presidente Lotito, pronto a garantirgli un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione fino al 2027. L'adeguamento sarebbe immediato. Lo spagnolo, che attualmente percepisce 2.8 milioni all'anno, ha apprezzato lo sforzo e ha aperto alla permanenza.

Per la Lazio si tratterebbe di un rilancio economico e tecnico, Luis Alberto avrebbe un ruolo più centrale sotto ogni punto di vista. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sarà decisivo questo weekend: salvo sorprese, la scelta definitiva non verrà presa oltre la giornata di domani. Lotito sta facendo il possibile per trattenere l'andaluso, ma dipenderà dalle altre parti in gioco: l'Al-Duhail, e soprattutto Luis Alberto stesso. Fondamentale sarà la sua volontà, non è facile rinunciare alla piazza a cui si è legato sette anni fa e al prestigio della Champions; dall'altra parte c'è una valigetta piena di soldi (40 milioni spalmati in cinque anni). In Spagna sono spuntate voci di un possibile interesse da parte di Almeria e Granada, ma ormai, anche se fossero vere, non potrebbero pareggiare la proposta arrivata da Qatar. Né tantomeno la "risposta" di Lotito.

