Luis Alberto, sirene di mercato. Ma Lotito lavora per il rinnovo. E Sarri...

Lotito ha ricevuto comunicazione dagli agenti di Luis Alberto: ha una grossa offerta all'estero, forse dalla Francia. A fine campionato si valuterà ogni scenario. Per Sarri è diventato un punto fermo e Lotito, riporta la rassegna stampa di Radiosei, potrebbe spingersi fino a offrire un rinnovo fino al 2027 o 2028. Lo spagnolo guadagna già 2,8 milioni più bonus, arriva a 3,5. Un contratto più ricco attualmente lo percepiscono solamente Milinkovic e Immobiile. Il Mago è disposto a restare a Roma, con l'eventuale addio di Sergej può diventato lui il punto di riferimento a centrocampo.

LA SVOLTA - E pensare che a dicembre era deciso ad andare via. Poi la svolta. Di offerte ufficiali negli ultimi mesi non ne sono arrivate. La proposta giunta ai manager non arriva dalla Spagna, per il giocatore è più facile rifiutarla. Ma è normale che lo faccia pesare per guadagnare di più. Luis Alberto è arrivato a un bivio della sua carriera: ha 30 anni, è in scadenza nel 2025. Chiuso il campionato toccherà a Lotito e Sarri affrontare il mercato esterno ed interno. E tra i nodi da sciogliere c'è anche la permanenza del Mago.

