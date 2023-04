Luis Alberto, (stra)ordinaria follia. E con la Juve ha un conto in sospeso

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Straordinaria magia, ordinaria follia. Rasserenati i nervi dopo la reazione al cambio contro il Monza, Luis Alberto ha vissuto una settimana serena. E dopo il confronto di mercoledì con Sarri, ora punta la Juventus, squadra a cui ha segnato solo in Supercoppa Italiana. Mise la firma sull'1-3 del 22 dicembre 2019, in campionato il gol manca da sempre, non è mai riuscito a bucare la porta bianconera. Ci riproverà oggi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, lui e Di Maria sono destinati a essere gli uomini-show del match. La missione è chiara seppur complicata: provare a battere la Juve per la prima volta in stagione. È andata male all'andata a Torino e Luis Alberto entrò in corsa. È andata male sempre a Torino in Coppa Italia il 2 febbraio e lo spagnolo c'era dall'inizio. Ma quel Luis non era ancora quello "totale" che ha convinto Sarri e conquistato i tifosi.

Più che alle reazioni nervose bisogna guardare i numeri. E il Mago versione 2023 è stato più volte tra i maratoneti della Lazio, tra i giocatori che hanno giocato di più e recuperato più palloni, o tra quelli che hanno trovato più volte il tiro. Quest'anno, poi, ha una specialità, segnare in casa. Dei cinque gol firmati in campionato, infatti, quattro li ha centrati all'Olimpico (Inter, Verona, Milan e Sampdoria). Fuori casa ha colpito solamente a Firenze. Alla Lazio, a tifosi e a Sarri serve nella migliore versione per centrare la Champions. Dieci gare, dieci finali. Tutti i big sono chiamati a garantire i propri colpi. Luis Alberto e Milinkovic continuano a essere le colonne del centrocampo. Cosa accadrà in estate non è dato (ancora) saperlo: prima c'è un obiettivo da raggiungere.

TORNA ALLA HOMEPAGE