Maccarone: "Mi sono rivisto in Immobile. Sarri? In quegli anni volevo smettere"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - "Mi sono rivisto in Ciro, stessa girata". Effetto déjà vu per Massimo Maccarone, piazzato davanti alla televisione giovedì sera, sintonizzato su Lazio - Cluj. Il "Big Mac" dell'Empoli s'è rivisto dentro lo schema da Serie D, così definito da Sarri, che ha lanciato in porta Immobile su scodellata di Felipe Anderson. L'ex attaccante segnava gol simili agli ordini di Mau, ai tempi conosciuto come "Mister 33" per la quantità di schemi progettati su calcio piazzato. E Maccarone un colpo così l'aveva firmato proprio contro la Lazio il 9 novembre 2014 al Castellani. "Di gol così ne avrò segnati 3-4. Provavamo la soluzione in settimana e la applicavamo in base a come si mettevano gli avversari. Batteva Valdifiori, mi ha chiamato stamattina", le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei. Infine, sull'importanza di Sarri per la sua carriera: "Per me è stato importante, in quegli anni volevo quasi smettere, mi fece tornare la voglia di giocare".

TORNA ALLA HOMEPAGE