Malagò: “Data di ripresa? Ci devono lavorare le istituzioni. Altrimenti c’è il piano B”

In attesa che si esca dall'emergenza Coronavirus, il mondo dello sport valuta diverse soluzioni per la ripresa delle competizioni. Ai microfoni di Sky ne ha parlato il presidente del CONI Malagò: "Sul rinvio delle Olimpiadi non penso che dobbiamo esporci noi, ma il governo giapponese e il presidente CIO, Bach. Abbiamo fatto le nostre valutazioni, vedremo cosa verrà deciso. Tutti gli sport stanno mettendo una data ipotetica di ritorno alle attività. Tutti hanno ambizioni, nelle speranza che si tornerà alla normalità. È chiaro, in questo momento la priorità la ha il virus e la salute, ma le istituzioni devono lavorare su una possibile data per il rientro. Altrimenti significa che attueremo un piano B. Si naviga a vista, purtroppo. Nello sport come in tutte le altre componenti".