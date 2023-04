Mancini: “Immobile non è un problema. Zaccagni? C’è un motivo se non lo chiamo..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha parlato di alcune tematiche inerenti gli azzurri, in primis sulla questione degli oriundi: "Una polemica senza logica. Avete mai provato a fare una lista di attaccanti italiani convocabili in azzurro? I giocatori non ci devono rimanere male, devono giocare e fare gol, se li fanno e fanno bene noi li chiamiamo. Immobile? Non è lui il problema, nelle ultime convocazioni è sempre stato infortunato, altrimenti ci sarebbe stato".

BALOTELLI e ZACCAGNI - "Credo che per Mario sia ormai un capitolo chiuso. Per quanto riguarda Zaccagni lo abbiamo fatto debuttare in Nazionale noi, questo vuol dire che crediamo in lui. Ci sono delle motivazioni per la mancata chiamata, se è un giocatore è bravo io non mi diverto a non chiamarlo".

MONDIALE ALLARGATO - "Non mi piace, così si aumentano ancora le partite, mentre penso che si debba provare a diminuirle, per dare la possibilità ai giocatori di respirare ogni tanto, altrimenti arrivano a un momento della stagione che sono molto stanchi".

NATIONS LEAGUE - "È importante. Se siamo arrivati due volte alla fase finale, qualcosa di buono abbiamo fatto. Proveremo a vincerla, prepareremo qualcosa come all'Europeo".

