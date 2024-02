Mandas, l'ag Tavano: "Così è nata la trattativa. Al derby ha dimostrato..."

Fonte: Dai nostri inviati a Milano Carlo Roscito e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

In esclusiva ai nostri microfoni, direttamente dallo Sheraton di Milano in occasione dell'ultima giornata di mercato, è intervenuto Diego Tavano, agente di Mandas. Queste le sue considerazioni sul suo assistito e sulla Lazio in generale: "Il mercato di gennaio è sempre un po’ difficile, è un mercato di situazioni in cui si cerca l’affare last minute. La Lazio però è comunque una squadra completa, sta trovando una quadra già dalle ultime partite e penso che possa fare bene. Mandas? La trattativa è nata così: era un giocatore che è stato il miglior portiere in Grecia nella stagione passata, aveva tantissimi interessamenti. C’erano anche un paio di squadre italiane ma la Lazio è stata più veloce. È arrivato con grande entusiasmo, si è messo subito a disposizione. Ricordiamoci che doveva tornare in prestito all’Ofi Creta, ma lo hanno voluto trattenere. Durante gli allenamenti fa vedere delle cose di grande livello. Sono contento che al derby, che non era una partita facile, abbia dimostrato di essere tranquillo durante la partita. Ha fatto bene con i piedi per poi fare quell’intervento alla fine. È un portiere maturo, pronto e di grande prospettiva".

"Chi si è mossa meglio in questa sessione di mercato in Serie A? Il Genoa mi è piaciuto molto. Ha fatto tre quattro cose interessanti, compreso l’ultimo acquisto. Hanno sempre le idee chiare".

