Mandas: "La Lazio un sogno che si è avverato. E il prossimo anno..."

Direttamente dalla Grecia, dove è in ritiro con la nazionale, Christos Mandas ha parlato della sua stagione sorprendente alla Lazio in un’intervista concessa a Monobala.gr. “Per me è stato un sogno che si è avverato -ha spiegato il portiere - Forse all'inizio è stato difficile adattarsi e adattarsi alla tattica, ma credo di esserci riuscito e in tempi relativamente brevi. Alla Lazio mi hanno mostrato fiducia fin dal primo giorno e questo mi ha aiutato molto. Penso che ora che conosco la lingua sarà ancora più facile l'anno prossimo”.

Poi, gli è stato chiesto se considera il trasferimento in biancoceleste come una rivincita e la sua risposta è stata: “Una rivincita è stata la mia convocazione in Nazionale, arrivata al momento giusto per me. E per quanto riguarda il mio trasferimento alla Lazio, è arrivato dopo un anno abbastanza buono all'OFI”.

Infine, un pensiero per la sua ex squadra: “Qualunque cosa dica su ciò che provo per l’OFI sarà poco, per l'amore che ho ricevuto durante il mio anno e mezzo di presenza lì. Un amore reciproco che sarà sempre nel mio cuore”.

