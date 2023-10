Maran: "Rovella uno dei talenti più promettenti del calcio. Lazio in Champions? Vi dico che... "

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Rolando Maran ha fatto il punto sulla stagione della Lazio partendo dalle prestazioni di Nicolò Rovella. L'ex allenatore del Genoa infatti ha avuto il merito di affidargli il centrocampo del Grifone quando il ragazzo nato a Segrate aveva ancora 19 anni.

Come giudica il rendimento di Rovella con la Lazio?

“Lo chiedete a me che l’ho visto pochi allenamenti al Genoa e non ci ho pensato due volte: subito titolare. Uno dei talenti più promettenti del calcio italiano”.

I suoi punti di maggiore forza?

“Il talento, l’intelligenza tattica, la velocità di pensiero e la voglia continua di migliorarsi. Nico (Rovella, ndr.) può crescere ancora e ha margini ampissimi davanti a sé. Non si pone limiti e questo lo mette in una condizione di vantaggio rispetto a tanti altri”.

La convince come se ne avvale tatticamente Sarri alla Lazio?

“Sta facendo un po’ tutto a centrocampo. Lui è così: plasmabile, da play o mezz’ala. Ha una tecnica eccellente e ottimi tempi di inserimento. Giusto capitalizzare tutto il bagaglio possibile”.

Sotto quali aspetti lo nota migliorato con Sarri?

“Lo ha voluto fortemente e un motivo dietro c’è sicuramente. Ogni allenatore ha le sue caratteristiche e lavora su di te in un determinato modo. Credo che Sarri abbia in mente progetti importanti per Rovella”.

In generale, in quali condizioni le sembra che aleggi l’attuale Lazio?

“Per me la doppia vittoria con Celtic e Atalanta l’ha definitivamente rilanciata. Dopo un avvio complicato, anche dovuto ai tanti cambi in estate, Sarri sembra aver trovato la quadra tattica corretta. A me la sua Lazio piace”.

Lazio che, realisticamente, può puntare alla qualificazione in Champions League?

“A me sembra essere tornata su ottimi livelli. Per me può tranquillamente lottare per le posizioni di vertice”.

