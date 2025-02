Marusic, contro il Napoli farà cifra tonda con la Lazio. E sul rinnovo...

RASSEGNA STAMPA - Lazio - Napoli sarà la partita di Marusic. Il montenegrino, in attesa della rifinitura di oggi che toglierà ogni dubbio, si prepara a festeggiare un traguardo importante con la maglia biancoceleste. Il terzino, si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, con quella di domani, salvo sorprese, raggiungerà le 300 presenze con l’aquila sul petto. Un modo per dare seguito al momento positivo che sta vivendo, è andato a segno nelle ultime due gare consecutive in casa e per lui si è trattato della prima volta in assoluto. Tre, al momento, sono i timbri messi a referto in questa stagione.

Il classe ’92 attende impaziente il big match contro la squadra di Conte, ma non solo per il traguardo sopra citato. Come riferisce il quotidiano, c’è un rinnovo da ufficializzare. Manca solo la firma. Il trentaduenne aspetta la chiamata di Lotito per apporre la sigla sul contratto che prolungherà il rapporto col club fino al 30 giugno 2027. È prevista un’opzione per un ulteriore anno, fino al 2028, che la società si riserva di far scattare. Anche l’ingaggio subirà una variazione: salirà a 1,8 milioni di euro a stagione.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE