Midtjylland, Isaksen saluta e promette: “Anche ora che sono alla Lazio..."

Tante le parole spese da Gustav Isaksen in questi giorni per raccontare le emozioni di questa nuova esperienza alla Lazio che sta per iniziare, ma anche per salutare il suo vecchio club. Il danese ha parlato ai microfoni ufficiali del Midtjylland e nel ringraziare compagni, mister e tifosi ha fatto una promessa: “Ho sempre avuto in squadra giocatori più bravi di me, che segnavano più gol e che avevano la capacità di mettere dentro la palla. C'è stato 'Duncan', che come allenatore mi ha inculcato nella testa che dovevo essere lì dove arrivano i gol. Ho imparato da chi ne sapeva di più e questo è un buon consiglio che posso trasmettere: imparare sempre da chi è più bravo di te. È un consiglio che mi porto dietro anche ora che arrivo in un club dove ci sono giocatori con molta più esperienza di me”.

Pubblicato il 9/8

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE