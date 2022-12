Mihajlovic, i dieci gol più belli di Sinisa con la maglia della Lazio - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"E se tira Sinisa è gol", cantavamo in Curva Nord tra il 1998 e il 2004. E avevano ragione perché stavano apprezzando uno dei piedi sinistri più belli degli ultimi anni in Serie A e nel mondo. Un mancino da patrimonio dell'UNESCO entrato e rimasto ancorato per sempre nella storia. Le sue punizioni sono diventate il suo marchio di fabbrica e avranno sempre un posto speciale nel cuore degli amanti del calcio e, in particolare, in quello dei tifosi della Lazio. Sicuramente uno dei più forti di sempre in questa specialità. Di seguito i dieci gol più belli (non in ordine) di Mihajlovic in biancoceleste.

1) PERUGIA-LAZIO 2-2, 27 settembre 1998, terza giornata di Serie A. I padroni di casa conducono quando mancano 18 minuti al termine. Poi ci pensa Mihajlovic con una magia a fissare il punteggio sul definitivo 2-2 con un bolide mancino su calcio di punizione che finisce all'incrocio. Roccati non può nulla.

2) LAZIO-MILAN 3-1, 29 ottobre 1998, ottavi di finale di Coppa Italia. Sembra il replay della finale di Coppa Italia di qualche mese prima. Lì andò in gol Nesta, nella seconda fu il turno di Mihajlovic con la sua solita perla su calcio piazzato che leva le ragnatele dalla porta dell'Olimpico. Rossi non può far altro che raccogliere il pallone dalla rete.

3) LAZIO-SAMPDORIA 5-2, 13 dicembre 1998, tredicesima giornata di Serie A. I biancocelesti si impongono con un super cinquina. Tre gol portano la firma di Sinisa che entra nella storia come unico calciatore a firmare una tripletta tutta su calcio di punizione. Un, dos, tres: tre mancini chirurgici sopra la barriera che spianano la strada alla squadra di Eriksson.

4) LAZIO-FIORENTINA 2-0, 10 gennaio 1999, sedicesima giornata di Serie A. La Lazio batte i campioni d’inverno e infiamma la lotta scudetto. Vieri la sblocca e Mihajlovic mette il punto esclamativo con una delle sue prodezze balistiche. Toldo non ha scampo.

5) LAZIO-PIACENZA 4-1, 24 gennaio 1999, diciottesima giornata di Serie A. Gli bastano 10 minuti per trasformare una punizione in un capolavoro: una fucilata che colpisce il palo e si infila dalla parte opposta. Marcon non fa in tempo a capire cosa sia successo. Di Salas, Stankovic e Mancini le altre reti laziali.

6) BAYER LEVERKUSEN-LAZIO 1-1, 14 settembre 1999, prima giornata della prima fase a gironi di Champions League. Succede tutto nel primo tempo. Al vantaggio iniziale di Neuville, risponde un'altra splendida punizione del difensore serbo. Botta di sinistro, un bacio al palo e stesso epilog9 di sempre: palla in fondo alla rete.

7) MARIBOR-LAZIO 0-4, 19 ottobre 1999, quarta giornata del girone di Champions League. Tutto facile per la Lazio in casa degli sloveni, merito della punizione di Mihajlovic che apre le danze. La doppietta di Inzaghi e Stankovic completano il poker.

8) CHELSEA-LAZIO 1-2, 22 marzo 2000, sesta giornata della seconda fase a gironi di Champions League. Poyet porta in vantaggio i londinesi, Inzaghi firma il pari. Il gol partita lo sigla Sinisa con una punizione bellissima da posizione defilata che non lascia scampo a De Goey.

9) LEEDS-LAZIO 3-3, 14 marzo 2001, sesta giornata della seconda fase a gironi di Champions League. Già fuori dall’Europa, la Lazio si regala una serata spettacolare. Doppietta di Sinisa: il primo su rigore, il secondo è un arcobaleno di impareggiabile bellezza. Primo gol di Ravanelli.

10) LAZIO-BENFICA 3-1, 13 agosto 2003, preliminare d’andata di Champions League. I gol di Corradi e Fiore mettono l’incontro nel migliore dei modi, di Sinisa il capolavoro che chiude il match e ipoteca la qualificazione alla fase a gironi.

10+1) INTER-ROMA 2-0, 12 febbraio 2005, ventiquattresima giornata di Serie A. È il gol bonus, anzi la doppietta. Le uniche reti non biancocelesti di questa speciale classifica, ma che meritavano comunque di esserci. Due punizioni d'oro, una per tempo. La palla gira e si infila nel sacco, in entrambi i casi Pelizzoli non può nulla.

Pubblicato alle 15.15 del 16/12 2022