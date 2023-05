Milan - Lazio, designato l'arbitro del match: i precedenti con i biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sul sito dell'AIA è stata condivisa la designazione arbitrale di Milan - Lazio, gara di Serie A in programma sabato 6 maggio alle 15.00. A dirigere la sfida il signor. Antonio Rapuano, coadiuvato da Meli e Alassio. Orsato sarà il quarto uomo, mentre al Var ci sarà Mazzoleni. Manganiello, infine, sarà l'Avar.

MILAN – LAZIO h. 15.00

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV: ORSATO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MANGANIELLO

I PRECEDENTI - Il fischietto emiliano ha diretto la Lazio in tre occasioni, tutte terminate con la vittoria dei biancocelesti. L'ultima risale alla gara contro il Sassuolo dello scorso aprile (2-1). Andando ancora più indietro nel tempo, Rapuano venne designato anche per Lazio - Salernitana del novembre 2021 (3-0 all'Olimpico), e per Lazio - Crotone di marzo 2021. In quel caso la formazione di casa s'impose 3-2 grazie alle reti di Milinkovic, Luis Alberto e Felipe Caicedo.

