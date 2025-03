Milan-Lazio, ecco quanti tifosi biancocelesti saranno presenti a San Siro: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio domani affronterà il Milan a San Siro. La sfida in programma alle 20.45, e valida per la ventiseisima giornata di Serie A, metterà in palio tre punti fondamentali in ottica Champions League. Da una parte, infatti, i biancocelesti vogliono sfatare il tabù Milano e riprendere la propria marcia al quarto posto, dopo il pareggio per 0-0 di Venezia.

SCIOPERO DEI TIFOSI MILANISTI - Dall'altra i rossoneri puntano a rientrare una corsa che per ora li vede fuori e che rischia di compromettersi ulteriormente. Gli ultimi risultati della squadra di Conceicao hanno reso l'ambiente del Meazza bollente. I tifosi milanisti hanno organizzato uno sciopero che lascerà per i primi 15' vuoti gli spalti dell'impianto meneghino, consegnandone il dominio ai tifosi laziali.

I LAZIALI AL SEGUITO - In vista della partita, infatti, saranno 683 i tifosi biancocelesti che partiranno alla volta di Milano per supportare la squadra di Marco Baroni e far sentire il loro apporto e il loro amore, accompognandoli con cori e sventolio di bandiere nei novanta minuti infernali in casa del Diavolo.