Milan - Lazio, Romagnoli: “Arbitro? Meglio non parlare. Servono le palle per…”

Non sorride la Lazio che a San Siro, di nuovo, ha perso altri tre punti importantissimi che fanno sfumare la possibilità di consolidare il secondo posto e rendono in salita la corsa per un posto in Champions. Ai microfoni di Lazio Style Channel, per commentare la prestazione dei biancocelesti è intervenuto Alessio Romagnoli. Queste le parole del difensore: “Ritorno da ex amaro? La Lazio non c'era? Non è che non c’era. In partite così è difficile, andare sotto due a zero i primi minuti non è facile rimontare con una squadra come il Milan che è molto fisica e aggressiva. Partita equilibrata, purtroppo l'inizio ci ha penalizzato un po' poi tutte le decisioni arbitrali che è meglio non parlare perché sennò finivamo forse in uno in campo. Sono state clamorose. È andata così, adesso abbiamo quattro finali. Andiamo avanti"

SCONFITTA - “Diciamo che partire così non è facile perché poi con il Milan è difficile rimontare due gol. Abbiamo sbagliato noi sui gol e ci prendiamo tutte le responsabilità del caso, è un momento un po' particolare perché oggi dovevamo almeno non perdere. Era fondamentale non perdere per tenere un po' di distacco li dietro. Però è andata così. Adesso dobbiamo pensare alla prossima, domani si lavora a testa bassa e andiamo avanti"

CALENDARIO - “Speriamo che il pubblico ci dia una grande mano, è fondamentale per noi. L'ultimo mese dobbiamo dare tutto. In Serie A tutte le partite sono difficili anche contro le altre che sono dietro di noi. Abbiamo una squadra forte che può e deve assolutamente vincere per andare in Champions. San Siro è uno stadio non facile, ma in Serie A uno deve avere le palle per giocare in stadi così. Anzi, penso sia bellissimo giocare in stadi come l'Olimpico e San Siro. Oggi è stata una partita particolare, perché partire sotto di due gol non è facile. Però abbiamo tutto il tempo per riprenderci e dobbiamo pensare partita per partita. Abbiamo la possibilità e la forza e dobbiamo tutti insieme uscire un po' da questa situazione particolare"

A DAZN ha ribadito: "Cosa è mancato? Partire sotto di due gol così non è facile, poi soprattutto con una squadra fisica come il Milan. Speravamo e dovevamo fare di più in uno scontro importante come oggi. Tornare a San Siro da avversario? Prima e dopo è stato bello vedere gli ex compagni, li ho salutati con affetto, ma quando fischia l'arbitro si azzera tutto. Contro Milan e Inter dovevamo fare di più, dobbiamo crescere perché sappiamo che abbiamo potenzialità, ma abbiamo sofferto e non siamo stati capaci di reagire alle difficoltà. Se vogliamo raggiungere traguardi importanti dobbiamo essere al top sotto tutti i fronti".