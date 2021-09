Milan - Lazio, Sarri espulso a fine partita: ecco cosa è successo

Confusi e nervosi, così sono apparsi i biancocelesti a San Siro. Inevitabile la sconfitta per 2-0 inflitta dal Milan coadiuvata anche da qualche distrazione arbitrale. Al termine del match Chiffi ha anche espulso Maurizio Sarri che era entrato in campo prendendosela con un giocatore del Milan. In particolare con Saelemaekers al quale ha più volte rivolto la frase "devi portare rispetto", evidentemente a causa di qualche atteggiamento fuori luogo che ha acuito il nervosismo dell'allenatore. Non ci sarà dunque in panchina contro il Cagliari.