Milan - Lazio, Sarri non interverrà in conferenza stampa: il motivo
Maurizio Sarri non parlerà in conferenza stampa dopo Milan - Lazio.
29.11.2025 23:21 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Al termine di Milan - Lazio Maurizio Sarri non interverrà in conferenza stampa per analizzare la sconfitta subita al Meazza per 1-0. Il motivo è legato alla decisione di Collu di non assegnare un calcio di rigore alla Lazio dopo un solare tocco di braccio di Pavlovic a seguito di "un fallo precedente sul difensore rossonero": decisione che ha mandato su tutte le furie tifosi, squadra, allenatore e società.
Per questo motivo il tecnico della Lazio così come tutti i tesserati non interverranno nel post partita, seguendo la linea del silenzio stampa.