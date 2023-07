Milan, Luka Romero: "Questo club è un sogno per me. Con la Lazio..."

Dopo aver messo nero su bianco, sono arrivate anche le prime parole di Luka Romero, appena accasato al Milan dopo l'esperienza alla Lazio. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni ufficiali del club rossonero con cui ha firmato un contratto fino al 2027: “Questo club è un sogno per me, come lo è stare qui. Il club ha molta storia, spero di far bene. San Siro è bello, non ho mai giocato qua, volevo sempre giocare qua, con la Lazio non sono mai entrato. Vengo qui per imparare molto dai giocatori di grandissimo livello. Adesso penso ad allenarmi, il Mondiale under 20 è andato bene nonostante siamo stati eliminati presto. Ora sono qui e sono molto felice. Trattativa? Mi hanno chiamato dicendomi che un club con molta storia mi voleva. Giocare la Champions è un sogno per tutti. Ruolo? Mi piace giocare dietro la punta, come Brahim Diaz, ma anche a sinistra. Mi ispiro a Ronaldinho. Come ragazzo sono molto tranquillo, mi piace stare in famiglia, giocare a tennis. Vi voglio ringraziare per tutto, per sempre forza Milan!”.