Milinkovic: "Dalla Lazio all'Al-Hilal, vi spiego la mia scelta"

Milinkovic è tornato a parlare della Lazio, lo ha fatto in un’intervista concessa ai canali ufficiali della selezione in occasione dell’Europeo che disputerà in Germania. Durante la chiacchierata, il centrocampista ha anche parlato della scelta di lasciare la Capitale per trasferirsi in Arabia e iniziare una nuova esperienza con la maglia dell’Al Hilal. Le sue parole: “All'inizio era qualcosa di nuovo per me. Sapevo di Riyadh, dell’Al Hilal. Lì ho giocato la Supercoppa con la Lazio. Sapevo dove stavo andando e cosa mi aspettava. La prima volta che l'ho sentito, non sapevo cosa pensare. Dopo ho parlato con il direttore sportivo, il presidente, l'allenatore e mi hanno spiegato. Poi, ho visto che ci vanno tutti e allora ho detto: perché non anch'io? Alcuni giocatori più grandi di me se ne sono andati. Poi, si sparse la voce che Mitrovic sarebbe arrivato. Ogni giorno gli scrivevo ti aspetto, ti aspetto, ti aspetto. Non ne era sicuro. E poi è arrivato. Con lui è tutto più facile”.

