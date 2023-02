MIXED ZONE - Lazio, Cataldi: "Champions? Lotteremo fino alla fine". E su Immobile... - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto in zona mista al termine di Lazio - Atalanta, Danilo Cataldi ha analizzato la sconfitta di questa sera dell'Olimpico. Ecco le parole del numero 32 biancoceleste: “I risultati non sono ottimali. Le ultime tre partite non sono tate fantastiche, sia dal punto di vista del gioco che dei risultati. Quando ci sono questi momenti bisogna star zitti, rimboccarsi le maniche. Giovedì abbiamo una partita importante in Europa, poi ci riprogetteremo in campionato. L'Atalanta correva il doppio, quando si perde 0-2… cosa vuoi che ti dica? Se Immobile fa il gol dell’1-0 siamo qui a parlare di un’altra partita. È normale, si commentano sempre i risultati. Tre partite fa eravamo fenomeni, oggi siamo un po’ così. Noi dentro lo spogliatoio sappiamo quello che dobbiamo fare, sono straconvinto che lo faremo. Oggi è stata una partita brutta, ci dispiace per noi e per la gente. Però siamo tutti lì”.

“Immobile? Ciro lo vedo bene, è un attaccante che ha sempre fatto tanti gol, ha abituato tutti a fare 20/30 gol a campionato. Rientra da un infortunio, gli serve tempo e tempo non ce n’è tanto. Il problema è quando non abbiamo occasioni per fare gol. Oggi ne ha avute due importanti, non è riuscito, ma Ciro rimane Ciro, un giocatore che da un momento all’altro può far gol. Sono straconvinto che lo farà. Champions un sogno? Difficile da raggiungere, ci sono tante squadre che stanno tutte lì, penso che sarà così fino alla fine e credo che dentro ci saremo anche noi. So quello che facciamo durante l’allenamento, quello che ci diciamo, che tipo di gruppo è la mia squadra. Sono convinto che saremo lì fino alla fine”.

“Alternativa? Noi proviamo tante cose durante l’allenamento, siamo andati sopra su Sergej, situazione diversa rispetto al solito. Non credo che sia quello il problema. Se si vanno ad analizzare le partite, quella di Verona è stata una gara sporca, ogni due passaggi loro lanciavano palla. Tolto il primo quarto d’ora del secondo tempo, stiamo parlando di una partita a senso unico. I risultati sono quelli che fanno chiacchierare di più e gli ultimi tre non sono stati sicuramente buoni, dobbiamo fare un passo una vanti e cercare di aggiustare la situazione”.

