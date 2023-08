MIXED ZONE | Lazio, Felipe Anderson: "Volevamo finire bene. I nuovi acquisti..." - VIDEO

Al termine dell'amichevole vinta dalla Lazio per 0-9 contro il Latina, è intervenuto in zona mista, ai microfoni dei cronisti presenti, l'ala biancoceleste Felipe Anderson:

"E' bello finire la preparazione con una vittoria così. Stiamo bene, ci sentiamo molto motivati. Dopo le sconfitte nelle amichevoli precedenti volevamo finire la preparazione nel migliore dei modi e ci siamo riusciti. In settimana dobbiamo portare l'entusiasmo di questa sera per iniziare bene in campionato. Le partite e gli allenamenti sempre preparati per quello che affronteremo nella stagione. Saranno partite difficili, dobbiamo migliorare quindi sicuramente dobbiamo sempre puntare a migliorarci.

I nuovi acquisti? Ho fatto amicizia con tutti, sono molto contento dei loro arrivi. Tecnicamente sono giocatori forti, ci faranno divertire e ci daranno una mano. Non sentiamo pressione. Noi giochiamo a calcio per un pubblico così, per vedere la gente allo stadio. Quando sei alla Lazio non puoi scegliere una competizione o una partita piuttosto che un'altra. Un gruppo che lotta come la Lazio deve sempre dare il massimo per tutto. Kamada rispetto a Milinkovic? Sergio dava più fisico, faceva quella giocata inaspettata. In questi giorni lo stiamo conoscendo. Sicuramente è un giocatore che ci darà una mano e farà grandi cose. Il mister dal primo giorno è carico, ci richiama quando deve. Ogni giorno è sempre più carico".