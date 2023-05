MIXED ZONE | Lazzari: "Vi dico il segreto di questa Lazio. Immobile? Solo da applaudire" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al termine di Lazio - Sassuolo, Manuel Lazzari ha risposto alle domande dei cronisti presenti in zona mista. Ecco le sue parole sul match: "I primi 25-30 minuti non c'è stata partita, l'unico rammarico è stato non chiuderli con il secondo gol. Poi è normale che appena allenti la pressione con questa squadra che sa palleggiare molto bene, puoi anche soffrire, soprattutto perché non ha niente da perdere, è già salva e libera mentalmente. Noi venivamo da due sconfitte, non era neanche così scontato fare quei primi trenta minuti così bene. Penso che questi tre punti siano fondamentali in ottica Champions. Riuscite mentalmente a sopperire ai momenti di difficoltà? Nel secondo tempo sono venute un po' meno le energie fisiche, però quest'anno sappiamo abbassarci, restar compatti, difendere in undici. E penso che questo sia stato il grande segreto di quest'anno della Lazio. Anche stasera siamo riusciti a non subire gol ed è molto importante, ma soprattutto a portare a casa questa vittoria che è fondamentale".

"Gol valido e gol annullato? Avevamo esultato, poi l'hanno annullato. Sicuramente è salita un po' di tensione, però alla fine non ci siamo abbattuti, abbiamo riniziato a giocare, l'abbiamo sbloccata, abbiamo avuto altre due-tre occasioni da gol. Veramente un primo tempo da grande Lazio, secondo tempo siamo riusciti a tenere bene la loro pressione, quindi siamo contenti, sono tre punti fondamentali".

"Sfida contro il Milan decisiva? Mancano cinque partite alla fine, non c'è nulla di scontato, basta vedere i risultati delle altre. Credo che anche stasera non era per nulla scontato che potessimo vincere, il Sassuolo è una grande squadra. Adesso andiamo a Milano per giocare contro il Milan, sappiamo che è un big match, uno scontro diretto, sicuramente utilizzeremo questi due giorni per recuperare le energie fisiche e mentali. Immobile? Normale che un giocatore come lui voglia dare tutto fino alla fine, non era assolutamente arrabbiato per il cambio. È il nostro capitano, normale volesse rimanere in campo, sicuramente tornerà al gol ma ha fatto un grande primo tempo, Ciro è solo da applaudire".

"Rammarico scudetto? Tutte le squadre che lottano per la Champions hanno il nostro stesso pensiero. È un campionato che si livella sempre di più, giochi con l'ultima in classifica e non scontato che vinci. È stata una partita tosta, non era facile".

