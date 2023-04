Monza - Lazio, Immobile non si riscalda con i compagni: la situazione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non partirà titolare contro il Monza, ma siederà in panchina con i compagni Ciro Immobile. Il capitano della Lazio, come anticipato da Sarri in conferenza stampa, ha smaltito clinicamente il problema ma fisicamente non è ancora al 100%, motivo per cui prima di mandarlo in campo verranno fatte riflessioni oculate. A destare sospetti su un suo possibile impiego a partita in corso è il fatto che il bomber biancoceleste non è sceso sul prato dell'U-Power Stadium per effettuare il riscaldamento con i compagni, ma si è limitato a lavorare nella palestra interna allo stadio per la maggior parte del tempo. Solo per un breve lasso di tempo, come riporta Dazn, Immobile si è affacciato sul campo, ha salutato i tifosi, ha testato le sue condizioni e poi ha fatto rientro nella pancia dello stadio.