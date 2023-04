Monza-Lazio, le formazioni ufficiali: la decisione su Immobile

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Dopo il derby vinto e la sosta nazionali, la Lazio è pronta a tornare in campo. Oggi all'U-Power Stadium c'è da affrontare e battere il Monza per continuare la propria corsa in zona Champions consolidando il secondo posto.

FORMAZIONI UFFICIALI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Pablo Marí, Marlon; Ciurria, Machin, Rovella, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna. All.: Palladino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Pellegrini, Bertini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Immobile, Cancellieri, Romero. All.: Sarri.