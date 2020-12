Morte Diaconale, Tare: "Uomo vero e grande laziale, un onore lavorare con lui"

La scomparsa di Arturo Diaconale ha causato profonda tristezza nell'intero ambiente biancoceleste. E Igli Tare non ha fatto eccezione. Il ds della Lazio, intervenuto ai microfoni dell'Adnkronos, ha espresso il proprio cordoglio per la morte del portavoce: "Siamo addolorati e logorati dalla sua perdita, ha sofferto tanto e noi con lui. Ci lascia un grande laziale, un uomo vero, una persona perbene. È stato un grande onore lavorare con lui. Ci mancherà molto. Domani a Dortmund per l’incontro di Champions League - aggiunge - giocheremo con il lutto al braccio per ricordarlo".

Lazio, Piscedda: "Strakosha e Reina alla pari? Non sono d'accordo, ci vuole un titolare"

Morte Diaconale, la tristezza di Anna Falchi: "Arturo, le aquile ti piangono" - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE