Morte Mihajlovic: decisa la data dei funerali: tutte le informazioni

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

FUNERALI MIHAJLOVIC - È un giorno triste in casa Lazio. Tutto il calcio piange per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Centinaia i messaggi di affetto per l'ex calciatore biancoceleste. I funerali si terranno lunedì 19 dicembre alle ore 11:00 presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Piazza Esedra.