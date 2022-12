Morte Mihajlovic, Lotito: “Lunedì tutti presenti. Ci saranno iniziative per..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

In occasione della visita alla camera ardente in Campidoglio, Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti rivelando che la Lazio ha già pronte delle iniziative per ricordare al meglio Mihajlovic. Queste le sue parole: "Domani al funerale sarà presente tutta la squadra, faremo una serie di iniziative attraverso i nostri mezzi di comunicazione per ricordare il professionista, il calciatore e soprattutto l’uomo. Dovrà essere un punto di riferimento. Stiamo pensando a delle iniziative che possano ricordarlo come testimone della Lazio e del nostro mondo”.

