MOVIOLA - Benevento - Lazio, male Pairetto: manca un rigore ai biancocelesti

Sesto incrocio in carriera per Luca Pairetto con la Lazio. Il bilancio complessivo con il fischietto piemontese si aggiorna pertanto a 5 vittorie e un pareggio. Dopo un primo tempo corretto, troppi episodi dubbi nella ripresa: su tutti il fallo di mano di Letizia sul cross di Correa non sanzionato da Pairetto, che avrebbe dovuto quantomeno andare all'on field review. A seguire, l'elenco degli episodi disciplinari più rilevanti del match.

PRIMO TEMPO

23' - Ammonito Tuia, l'ex biancoceleste è il primo ad entrare nel taccuino di Pairetto.

25' - Taglio perfetto di Immobile in occasione del vantaggio della Lazio: ineccepibile la posizione del bomber biancoceleste sul cross di Milinkovic.

30' - Intervento duro e fuori tempo di Lapadula ai danni di Luiz Felipe proprio sotto gli occhi dei due allenatori in panchina: giallo inevitabile per l'attacante.

45' - Concesso un minuto di recupero.

SECONDO TEMPO

53' - Ammonito Luiz Felipe tra le proteste dei biancocelesti: il difensore brasiliano prolunga la traiettoria del pallone servendo in scivolata Milinkovic, per poi travolgere Foulon. Pairetto sanziona l'intervento del laziale per eccessiva irruenza. Severo fin troppo in questo caso il direttore di gara.

56' - Metro completamente invertito per Pairetto in questo caso a beneficio di Foulon: spallata non cattiva del difensore giallorosso ai danni di Lazzari che però interrompe un'azione promettente. Punizione per la Lazio ma nessun provvedimento per il giocatore.

68' - Scomposto l'intervento di Glik che nel tentativo di fronteggiare Correa lo colpisce sul volto al limite dell'area. Pairetto è vicino e lascia correre giudicando fortuito il colpo.

70' - Proteste biancocelesti per un fallo di mano di Letizia su cross di Correa: Pairetto è vicino e lascia correre concedendo solo corner. Anche se involontario e ravvicinato, il tocco del difensore sembra comunque decisivo nell'interrompere la traiettoria del pallone (danno procurato). Il Var non interviene, evidentemente avallando la scelta dell'arbitro.

87' - Espulso il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, per eccessive proteste dalla panchina.

90' - 4 minuti di extra time concessi.

90' + 2 - Espulsione diretta ai danni di Schiattarella per un entrata ruvida e pericolosa su Correa.

90' + 3 - Fallo ravvisato da Pairetto ai danni di Barba nell'area di rigore dei campani sulla punizione battuta da Pereira: decisivo l'intervento dell'arbitro al netto dell'uscita imperfetta di Montipò che aveva regalato la sfera a Caicedo.

90' + 3 - Ammoniti Immobile e Patric per proteste a seguito del fallo concesso a Barba.