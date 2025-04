MOVIOLA - Bodo/Glimt - Lazio, Oliver attento: tutti gli episodi del match

La Lazio cade sul campo del Bodo/Glimt. Un 2-0 che va anche stretto ai norvegesi per il gioco mostrato e le occasioni avute. Non ha inciso sul risultato l'inglese Michael Oliver. Direzione di gara ordinata quella del britannico anche se mancano un paio di gialli per i padroni di casa. Ecco tutti gli episodi:

PRIMO TEMPO

13’ - Punizione dubbia fischiata al Bodo/Glimt, contrasto spalla a spalla tra Zaccagni e Sjovold, il direttore di gara assegna una punizione molto generosa

28’ - Pedro trattenuto per un braccio in maniera evidente da Berg, l’arbitro concede il vantaggio ma non fischia una punizione come avrebbe voluto lo spagnolo

34’ - Primo ammonito del match è Zaccagni che commette fallo su Evjen

36’ - Manca un giallo su Blomberg per un fallo tattico come quello di Zaccagni, ma stavolta non arriva l’ammonizione

45’ - Niente recupero e sul rinvio dal fondo di Mandas termina la prima frazione

SECONDO TEMPO

47’ - Regolare la rete di Saltnes, il giocatore del Bodo è tenuto in gioco da Marusic e Romagnoli

69’ - Regolare il raddoppio di Saltnes che parte al di qua della difesa biancoceleste

73’ - Ammonito Castellanos che scivolando colpisce un avversario

90’ - Tre minuti di recupero

91’ - Ammonito Romagnoli per fallo su Hauge