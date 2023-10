MOVIOLA - Celtic - Lazio, Rumsas casalingo ma promosso con l’aiuto del Var

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una vittoria al fotofinish e storica per la Lazio al Celtic Park per la prima direzione di Donatas Rumšas con i biancocelesti. Prestazione sufficiente del fischietto lituano, a volte troppo "casalingo" ma comunque in linea con il regolamento. Puntuale il Var per il No-Goal di Palma nel secondo tempo. Ecco gli episodi disciplinari più significativi del match:

PRIMO TEMPO

7’ - Scivolata ruvida di Johnston ai danni di Zaccagni che rimane dolorante a terra: proteste anche di Sarri dalla panchina, poteva starci il giallo.

16’ - Irruento ancora Johnston questa volta su Felipe Anderson: entrata sul pallone a differenza di prima, ma il brasiliano resta comunque contuso a terra.

30’ - Ampiamente oltre la linea di porta il pallone del gol del pareggio della Lazio sulla capocciata vincente di Vecino: Hart attutisce il colpo, ma la sfera è dentro: quasi immediata la segnalazione dell’arbitro, poi confermata dalla goal-line technology.

45’ - Concesso un minuto di recupero.

45’ +1 - Ammonito Phillips per proteste.

SECONDO TEMPO

61’ - Giallo per Luis Alberto che aveva protestato per un tocco subito in area.

74’ - Ammonizione per Castellanos che nel tentativo di colpire la sfera in sforbiciata colpisce Palma che resista a terra dolorante.

81’ - Netto il tocco di Maeda che allunga la sfera servendo Palma che sigla in netto fuorigioco: dopo un lungo silent-check il gol viene annullato.

90’ - Segnalati 6 minuti di recupero.

90’ + 3 - Giallo anche per Vecino per una trattenuta su Oh.

90' + 6 - Regolare la posizione di Pedro in occasione del gol della vittoria biancoceleste.