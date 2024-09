MOVIOLA | Dinamo Kiev - Lazio: Var e assistente 'salvano' Sidiropoulos

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

MOVIOLA DINAMO KIEV LAZIO - La Lazio vince contro la Dinamo Kiev, conquistando i primi tre punti della sua avventura europea. Prima il gol di Dia, poi Dele-Bashiru e ancora Dia per il 3-0 finale. Sidiropoulos è stato designato per essere arbitro del match: normale amministrazione per il direttore di gara, ad eccezione del cartellino rosso estratto all'indirizzo di Braharu e di quello, arrivato all'81', per Noslin. Di seguito, i principali episodi del primo e del secondo tempo:

PRIMO TEMPO

4' - Lazio in vantaggio dopo quattro minuti dal fischio d'inizio: assist perfetto di Pedro all'indirizzo di Dia, che mette la palla alle spalle del portiere. Regolare la posizione dell'ex attaccante sul passaggio dello spagnolo.

24' Shaparenko viene fermato bruscamente da Rovella a ridosso dell'area. L'arbitro interviene assegnando la punizione in favore della squadra ucraina, senza estrarre il cartellino giallo all'indirizzo del centrocampista della Lazio.

33' - La Lazio raddoppia con Dele-Bashiru che mette la palla sotto l'incrocio dei pali alle spalle di Bushchan. Perfetto il passaggio in profondità di Dia che lancia il compagno in rete. Nulla da dire sulla posizione del biancoceleste sul passaggio del nigeriano.

34' - Un minuto più tardi arriva il tris, che porta la firma ancora di Dia, servito magistralmente in profondità da Vecino. Anche qui, posizione perfetta dell'attaccante.

45' - Un minuto di recupero concesso dall'arbitro al termine del primo tempo.

SECONDO TEMPO

63' - Ammonito giustamente Dubinchak per un fallo ai danni di Isaksen.

68' - Duplice cambio per Baroni: fuori Dia e Pedro, dentro Castellanos e Zaccagni.

72' - Cartellino rosso estratto all'indirizzo di Braharu, "colpevole" del fallo su Zaccagni. L'arbitro non lo espelle subito ma - richiamato al Var - opta per la maggior punizione nei confronti dell'ucraino.

81' - Espulsione anche per Noslin, autore del fallo sul centrale di difesa della Dinamo Kiev.

88' - Cartellino giallo per Romagnoli, che entra in modo duro su Vanat. Giusta la decisione dell'arbitro, in linea con la direzione dell'intero match.