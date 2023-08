MOVIOLA Lazio-Genoa, Marinelli disastroso: manca un rigore (e mezzo) per i biancocelesti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Doppio episodio da rigore per la Lazio nel primo tempo. Se nella prima circostanza il dubbio può sorgere, nella seconda appare incredibile la decisione di Marinelli di non andare a rivedere l'azione al Var per il contatto tra Zaccagni e Bani.

PRIMO TEMPO

29’ - Immobile pericoloso in area di rigore avversaria, subisce una spinta da Dragusin che lo fa cadere a terra. Per l’arbitro l’intensità del contatto non merita l’assegnazione del calcio di rigore. Il gioco riprende senza check.

42’- In un’azione convulsa nell’area del Genoa Zaccagni finisce a terra dopo essere stato colpito da Bani: l’intervento del difensore avversario è scomposto, ma Marinelli fa ampi gesti di proseguire. Tutta la Lazio accerchia l’arbitro in cerca di spiegazioni. Impensabile non rivedere un episodio del genere al Var.

SECONDO TEMPO

60’ - MalIinovskyi ostacola Marusic, si aggrappa alla maglia del biancoceleste nel tentativo di fermarlo. Entrambi finiscono a terra. Marinelli estrae il giallo per il centrocampista del Genoa.

92’ - Gudmundsson finisce a terra dopo un contrasto con Pellegrini. L'attaccante resta per diverso tempo e l'arbitro non lascia ripredere il gioco. Zaccagni si avvicina per sollecitarlo a rialzarsi, lo prende per la maglia e Marinelli lo ammonisce.