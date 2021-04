MOVIOLA - Lazio - Milan, Orsato all'inglese oltre il Var: gli episodi

La Lazio mette nel mirino il centrocampista 2000 del Feyenoord: il suo entourage per cercare di intavolare una trattativa con...

LAZIO - MILAN, TARE: "MERCATO? CI SARANNO ACQUISTI MIRATI. E SUI GIOVANI..." A pochi minuti dal fischio d'inizio, ai microfoni di Sky Sport, il ds Igli Tare ha presentato così la sfida tra Lazio e Milan: "Ultima chiamata? Sicuramente è come una finale e le finali si vincono e non si giocano. Dopo Napoli stasera è...

LA LAZIO E LA CONFERENCE LEAGUE: IN UN CASO IL SESTO POSTO NON BASTA Da qui alla fine del campionato la Lazio deve cercare di arrivare quinta per non rischiare: il sesto posto potrebbe non bastare.

CALCIOMERCATO, LAZIO VICINA AL TALENTO BRASILIANO KAIO JORGE Il campionato non è ancora finito ma il pensiero va già al calciomercato. Certamente la Lazio dovrà intervenire sulla rosa a disposizione di mister Inzaghi ma intanto potrebbe mette a segno un colpo in prospettiva. Secondo quanto riportato da...