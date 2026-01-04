MOVIOLA Lazio-Napoli | Massa sbaglia tanto: punizione inventata in occasione del secondo gol
Quanti errori per Massa nella prima frazione di gioco, piena di sbavature e di zone grigie, comprese le rimesse laterali. L’errore più grave sulla punizione concessa al Napoli in occasione del secondo gol. Noslin colpisce con la mano, ma prima c’è la spinta di Rrahmani che lo sbilancia: sarebbe stata da sanzionare con punizione in favore della Lazio. Da rivedere anche l’intervento di Di Lorenzo in area di rigore su Zaccagni: il corner corto al 8’ arriva sui piedi del capitano, che finisce a terra dopo l’intervento del numero 22 avversario. Episodio quantomeno dubbio.
PRIMO TEMPO
4’ - Cancellieri sfugge alla doppia marcatura di Elmas e Juan Jesus, supera il centrocampo e viene atterrato. Massa richiama il numero 20 del Napoli.
7’ - Di Lorenzo stende Zaccagni girato spalle alla porta dopo il servizio di Provedel. Nessun provvedimento disciplinare.
8’ - Sulla sponda di Noslin Di Lorenzo ha entrambe le mani dietro la schiena e colpisce la palla con il volto per mandarla in angolo.
8’ - Spinta con due mani di Di Lorenzo su Zaccagni che riceve il corner corto: il capitano va a terra in area di rigore e protesta per l’intervento, per Massa non c’è niente. Rimane più di un dubbio
12’ - Marusic e Zaccagni protestano per un fallo non fischiato al centro dell’area laziale in occasione della punizione in favore del Napoli.
21’ - Step on foot di Spinazzola su Cancellieri sulla rimessa laterale da cui poi scaturisce un contropiede del Napoli guidato da Neres, concluso con la chiusura di Gila in corner.
31’ - Fallo di mano di Noslin, spinto da dietro da Rrahmani: l’arbitro punisce il tocco del calciatore della Lazio senza considerare le mani sulla schiena del difensore avversario.
32’ - Posizione regolare di Rrahmani sul calcio di punizione battuto da Politano.
35’ - Lazio in possesso palla, Massa ferma il gioco per un presento problema fisico di Politano, che subito dopo si rialza e riprende la corsa.
37’ - Altro fallo su Zaccagni (body-check di Politano), stavolta Massa è girato e nemmeno fischia il fallo: sarebbero stati punizione e ammonizione.
43’ - È Zaccagni il primo ammonito della partita: entrata dura su McTominay, anche se Massa dà il fallo alla Lazio per l’intervento precedente subìto proprio dal capitano biancoceleste.
45’ - Sono 3 i minuti di recupero accordati da Massa per la prima frazione.