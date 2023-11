MOVIOLA - Lazio - Roma, Massa sufficienza striminzita: gli episodi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un solo un punto per la Lazio nel derby numero due diretto da Davide Massa. Si aggiorna a 27 il numero degli incroci tra i biancocelesti e il fischietto della sezione di Imperia, per un bilancio che recita 11 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Direzione non impeccabile, ma che comunque non incide nell'economia della gara: a seguire gli episodi disciplinari più rilevanti.

PRIMO TEMPO

2’ - Imbucata di Guendouzi per Immobile, stretto dalla morsa di Llorente e Mancini: timide proteste del bianco celeste, Massa lascia correre.

9’ - Lukaku a valanga e a gamba testa su Marusic: poteva starci anche il giallo.

10’ - Contatto sospetto in area tra Bove e Guendouzi, Massa non ha esitazioni e lascia giocare.

12’ - Netto il fuorigioco segnalato a Cristante che da due passi aveva messo in rete su respinta di Provedel.

17’ - È per Mancini il primo giallo della gara: Immobile va via, il giallorosso lo strattona oltremisura.

27’ - Ruvido Paredes su Immobile che chiede anche il giallo: non dello stesso avviso Massa che concede solo punizione.

30’ - Ndicka diretto su Felipe Anderson disinteressandosi del pallone: giallo inevitabile.

32’ - Scintille tra le panchine, ne fa le spese Sarri che riceve il cartellino da Massa.

36’ - Terza ammonizione della gara, sempre per i giallorossi: Lukaku trattiene Guendouzi partito in contropiede.

38’ - Alta tensione in mezzo al campo a seguito di un fallo di Immobile su Mancini: cartellino per il bomber biancoceleste che poi cade nel tranello delle provocazioni.

45’ - Segnalato un minuto di extra time.

SECONDO TEMPO

49’ - Inverte la punizione in favore dei giallorossi Massa che segnala l’intervento di Immobile sorvolando invece su quello antecedente di Mancini sempre ai suoi danni.

51’ - Altra follia di Massa che concede una punizione molto generosa per i giallorossi dopo una normale pressione su Llorente.

67’ - Luis Alberto stende Dybala partito palla al piede ma nella propria metà campo: Massa estrae il giallo “a comando”.

69’ - Altra valutazione che perplime da parte di Massa: Felipe Anderson elude l’intervento di Mancini che lo stende, fallo poi dì Immobile sullo stesso Mancini. Il direttore di gara punisce solo l’intervento del laziale.

75’ - Ammonito Patric per una trattenuta su Lukaku.

87’ - Guizzo di Isaksen che scarta Sanches e Azmoun, quest’ultimo lo ferma con le cattive rimediando il giallo.

90’ - Concessi 3 minuti di recupero.

90’ + 2 - Proteste di Immobile che lamenta un tocco in area di rigore, giudicato troppo lieve per Massa.