MOVIOLA | Lazio-Venezia, Tremolada rimandato: puntuale sul rigore, ma quante sviste

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince contro il Venezia per 3-1 una partita dominata quasi per tutti e novanta i minuti di gioco. Se la prestazione dei biancocelesti è da incorniciare, meno brillante è quella dell'arbitro Tremolada. Puntuale sul rigore fischiato in favore della squadra di Baroni, fanno discutere alcune sviste nel corso del match, nonostante non influenzino il risultato.

PRIMO TEMPO

4' Tutto regolare in occasione del gol del Venezia. Rovella controlla male in area e regala palla ad Andersen che di destro batte Provedel.

12' Regolare anche la rete di Castellanos che vale il pareggio della Lazio. L'attaccante argentino soffia regolarmente palla a Svoboda e a tu per tu con Joronen non sbaglia. Nessuna irregolarità nel contratto tra il Taty e il difensore avversario.

18' Fischio incomprensibile di Tremolada che blocca una potenziale palla-gol per la Lazio. È ancora Castellanos a soffiare il pallone alla difesa del Venezia, questa volta punendo Duncan, e a mandare in porta Rovella. Secondo il direttore di gara, però, il contatto tra l'attaccante e il centrocampista è questa volta irregolare. La soluzione migliore, in questo caso, sarebbe stata quella di lasciar terminare l'azione e, in caso di gol, valutare il contatto con il Var.

24' Tremolada non fischia un fallo netto su Lazzari. Il terzino parte in accelerazione, supera tre avversari e viene steso sulla trequarti, per l'arbitro, però, è tutto regolare.

33' Giallo sacrosanto per Sagrado che stende a centrocampo Zaccagni, puntuale in questo caso Tremolada che ammonisce subito il calciatore del Venezia.

41' Tremolada interrompe il gioco per fischiare fallo Marusic, non concedendo il vantaggio ai biancocelesti che erano arrivati al limite dell'area con Dele-Bashiru.

43' Nessun dubbio sul rigore fischiato da Tremolada in favore della Lazio. Noslin crossa in area verso Castellanos, Sverko tenta l'anticipo ma colpisce solo le gambe del Taty, attento l'arbitro che assegna subito il penalty.

45' Il quarto uomo indica 2' di recupero.

SECONDO TEMPO

51' Ammonito Castellanos per proteste dopo un contatto all'altezza del centrocampo fischiato da Tremolada.

69' Pierini al limite dell'area prova a farsi spazio e colpisce con il braccio il volto di Casale. Tremolada lascia correre e assegna rimessa dal fondo dopo la conclusione di Duncan. Il fallo sul difensore della Lazio era netto.

75' Manca un giallo per Crnigoj che trattiene Zaccagni mentre era lanciato verso la metà campo avversaria.

81' Regolare anche il terzo gol della Lazio con Lazzari che parte in posizione regolare e con il suo cross, teso nel mezzo, causa l'autogol di Altare.

90' Concessi 4' di recupero.