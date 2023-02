MOVIOLA - Verona-Lazio, Ayroldi male con i cartellini: meglio sui (non) rigori

TUTTOmercatoWEB.com

Finisce in pareggio il quarto match arbitrato da Ayroldi con in campo la Lazio. I biancocelesti devono accontentarsi dell'1-1 a Verona. Il fischietto di Molfetta non si fa apprezzare molto nella gestione dei cartellini, troppe volte graziati i calciatori scaligeri. Bravo invece nel non concedere due presunti rigori alla squadra di casa che non esistono. Di seguito tutti gli episodi del match del Bentegodi.

PRIMO TEMPO

9’ - Duro pestone di Tameze su Milinkovic. È vero che si trattava del primo fallo della partita per il centrocampista che però è intervenuto in netto ritardo e con irruenza sullo scarpino del Sergente. Poteva starci anche l’ammonizione.

20’ - Fallo molto evidente di Hien che trattiene vistosamente la maglietta di Immobile. Ayroldi fischia il calcio di punizione ai biancocelesti ma non ammonisce il centrale veronese. Cartellino giallo che ci stava tutto.

24’ - Primo giallo della partita sventolato in faccia a Duda che interrompe il contropiede di Zaccagni tenendolo per un braccio. Sanzione giusta.

28’ - Ammonito Zaccagni per un pestone su Duda. Lo stesso per il quale Tameze non è stato sanzionato. Due pesi e due misure per Ayroldi.

34’ - Zaccagni si ferma solo con il fallo. Stavolta tocca a Magnani che allarga troppo l’alettone e stende irregolarmente il 20 biancoceleste. Cartellino giallo inevitabile.

40’ - Randellata di Duda sulle gambe di Milinkovic. Il centrocampista slovacco rischia grosso visto che solo qualche minuto fa ha ricevuto l’ammonizione. Ayroldi lo rimprovera solo verbalmente.

44’ - Nulla da segnalare sul gol del vantaggio firmato da Pedro.

45’ - Un minuto di recupero concesso. Pochissime perdite di tempo nella prima frazione.

SECONDO TEMPO

51’ - Nulla da segnalare sul gol del pareggio di Ngonge.

53’ - Contatto in area della Lazio tra Magnani e Zaccagni. Proteste dei giocatori dell’Hellas che volevano il rigore, ma la scelta di Ayroldi è perfetta. Fallo in attacco del difensore del Verona che colpisce il 20 biancoceleste che lo aveva nettamente anticipato.

61’ - Altre proteste da parte del Verona stavolta per un intervento al limite di Marusic su Lasagna all’ingresso dell’area di rigore. Come evidenziano le immagini, il terzino montenegrino entra in scivolata e tocca prima il pallone levandolo dalla disponibilità dell’attaccante gialloblù. Ayroldi valuta ancora molto bene.

81’ - Cartellino giallo per Hien per una trattenuta rugbistica su Felipe Anderson. Anche lui andava sanzionato nel primo tempo, invece l’ammonizione arriva solo a meno di 10 minuti dal termine.

87’ - Cartellino sacrosanto che arriva anche su Depaoli. Ennesima trattenuta di maglia subita da Zaccagni che ne fa ammonire un altro.

90’ - Segnalati sei minuti di recupero. Poteva essercene anche qualcuno in più visto le numerose perdite di tempo nella ripresa da parte della squadra di casa.