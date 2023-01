Mpasinkatu: "Pellegrini? La Lazio non se lo lascerà sfuggire. E Sarri..." - VIDEO

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it direttamente dall'Hotel Sheraton San Siro, il direttore Malu Mpasinkatu ha parlato della sessione di calciomercato di gennaio delle squadre di Serie A, focalizzandosi poi sull'operazione Lazio-Pellegrini. Ecco le sue parole: “Mercato difficile, come potevamo immaginare. Ci sono pochi soldi, le squadre stanno cercando di ingegnarsi con qualche scambio, o con altre situazioni che possono aiutare ad aggiustare ciò di cui hanno bisogno. Un mercato da 6-6,5, com’è stato un po’ il mercato di gennaio in questi ultimi anni. Le squadre devono per forza cercare delle opportunità, scambi o giocatori che si possono acquistare last minute. Colpo dell'ultimo giorno? Non me ne vengono in mente. Prendere Pellegrini per la Lazio sarebbe un bel colpo, anche Belotti per la Fiorentina. Altri colpi non me ne vengono”.

“Pellegrini? Rinforzo buono, è un giocatore che ha fatto bene alla Juventus, ha gamba, voglia di tornare a giocare in Italia. Sarri potrebbe esaltare le sue qualità, le sue caratteristiche. Fino a ora la stagione è stata buona, adesso che ha trovato continuità di risultati, e anche con quello che è successo alla Juventus, deve giocarsi le sue carte per andare in Champions, ha tutte le possibilità. Credo che Tare non si farà sfuggire il rinforzo Pellegrini visto anche che Fares è in direzione Turchia”.

